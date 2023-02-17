СМИ: Нидерланды не готовы поставлять Украине авиацию

В ходе визита в Киев он указал, что «Нидерланды склоняются к поставкам самолётов», но этом максимум, что он может сказать по этой теме в настоящее время. Рютте также предложил считать, что «будут поставки и тренировки».

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос самолётов сложнее, чем танки, однако работа над «авиационной коалицией» будет продолжена.

«Это зависит не от одной страны. Это вопрос многих составляющих. Будем верить, что в этом направлении у нас будет результат», - добавил украинский президент.

Ранее в СМИ появилась информация, что пять из 435 членов палаты представителей конгресса США обратились к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой передать Украине истребители F-16, сообщает НСН.

