СМИ: Нидерланды не готовы поставлять Украине авиацию
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что пока не готов предметно обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским «авиационную коалицию». Об этом в своём Telegram-канале сообщает интернет-издание Klymenko Time.
В ходе визита в Киев он указал, что «Нидерланды склоняются к поставкам самолётов», но этом максимум, что он может сказать по этой теме в настоящее время. Рютте также предложил считать, что «будут поставки и тренировки».
Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос самолётов сложнее, чем танки, однако работа над «авиационной коалицией» будет продолжена.
«Это зависит не от одной страны. Это вопрос многих составляющих. Будем верить, что в этом направлении у нас будет результат», - добавил украинский президент.
Ранее в СМИ появилась информация, что пять из 435 членов палаты представителей конгресса США обратились к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой передать Украине истребители F-16, сообщает НСН.
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