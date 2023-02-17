Politico: конгрессмены попросили Байдена передать Украине истребители F-16

Пять из 435 членов палаты представителей конгресса США обратились к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой передать Украине истребители F-16, сообщает Politico.

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В тексте направленного главе Белого дома письма, на которое ссылается издание, говорится, что боевые самолёты позволят Киеву «защитить своё воздушное пространство».

По мнению конгрессменов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, это особенно важно «в свете возобновившихся наступательных действий России и ожидаемых широкомасштабных военных операций».

Ранее группа сенаторов США предложила администрации Белого дома приступить к обучению пилотов ВСУ, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАИстребители
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