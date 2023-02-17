Politico: конгрессмены попросили Байдена передать Украине истребители F-16
Пять из 435 членов палаты представителей конгресса США обратились к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой передать Украине истребители F-16, сообщает Politico.
В тексте направленного главе Белого дома письма, на которое ссылается издание, говорится, что боевые самолёты позволят Киеву «защитить своё воздушное пространство».
По мнению конгрессменов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, это особенно важно «в свете возобновившихся наступательных действий России и ожидаемых широкомасштабных военных операций».
Ранее группа сенаторов США предложила администрации Белого дома приступить к обучению пилотов ВСУ, сообщает НСН.
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