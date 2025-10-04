СМИ: Нетаньяху удивился словам Трампа о готовности ХАМАС к миру

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удивился словам американского лидера Дональда Трампа о готовности палестинского движения ХАМАС к миру. Об этом в соцсетях написал журналист «Axios» Барак Равид.

Отмечается, что премьер высказал своем мнение на консультациях с американской стороной, которые состоялись до того, как заявление президента США было опубликовано.