СМИ: Нетаньяху удивился словам Трампа о готовности ХАМАС к миру
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удивился словам американского лидера Дональда Трампа о готовности палестинского движения ХАМАС к миру. Об этом в соцсетях написал журналист «Axios» Барак Равид.
Отмечается, что премьер высказал своем мнение на консультациях с американской стороной, которые состоялись до того, как заявление президента США было опубликовано.
До этого Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки Газы. При этом, по мнению Нетаньяху, ответ ХАМАС о частичном согласии на предложения фактически является отказом от плана. Между тем, в Израиле объявили о необходимости согласования с Вашингтоном ответных мер.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Израиль остановил операцию по захвату города Газа.
