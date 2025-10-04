Аэропорт в Мюнхене возобновил полеты после приостановки из-за БПЛА
Аэропорт в Мюнхене возобновил полеты после приостановки рейсов из-за информации о беспилотниках. Об этом говорится на официальном сайте воздушной гавани.
Отмечается, что полеты начали поэтапно возобновлять с 8:00 утра по московскому времени. При этом в авиагавани предупредили, что в течение всего дня ожидаются задержки рейсов.
До этого агентство «Рейтер» писало, что аэропорт за 24 часа несколько раз приостанавливал полеты из-за обнаружения дронов.
Вечером 2 октября управление воздушного движения ФРГ на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за ряда случаев обнаружения БПЛА неизвестного происхождения.
Ранее стало известно, что беспилотники над аэропортом Мюнхена могли летать и над объектом бундесвера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru