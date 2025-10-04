Аэропорт в Мюнхене возобновил полеты после приостановки из-за БПЛА

Аэропорт в Мюнхене возобновил полеты после приостановки рейсов из-за информации о беспилотниках. Об этом говорится на официальном сайте воздушной гавани.

Отмечается, что полеты начали поэтапно возобновлять с 8:00 утра по московскому времени. При этом в авиагавани предупредили, что в течение всего дня ожидаются задержки рейсов.