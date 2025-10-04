Трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке
На Камчатке трое туристов пострадали в результате срыва во время подъема на закрытый для посещения Вилючинский вулкан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева.
По его словам, пострадавшие поучили серьезные травмы рук и не смогли самостоятельно спуститься. Лебедев добавил, что на место ЧП выехали специалисты ЦОД, ГУМЧС и ТЦМК, для эвакуации туристов задействован вертолет МИ-8.
Министр рассказал, что пострадавшие не зарегистрировались для движения по маршруту, а он сам был официально закрыт с 1 июля 2025 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что альпинист погиб при восхождении на гору Фишт в Адыгее.
