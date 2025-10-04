Трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке

По его словам, пострадавшие поучили серьезные травмы рук и не смогли самостоятельно спуститься. Лебедев добавил, что на место ЧП выехали специалисты ЦОД, ГУМЧС и ТЦМК, для эвакуации туристов задействован вертолет МИ-8.

Министр рассказал, что пострадавшие не зарегистрировались для движения по маршруту, а он сам был официально закрыт с 1 июля 2025 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что альпинист погиб при восхождении на гору Фишт в Адыгее.