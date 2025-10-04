СМИ: В Германии пенсионер стал виновником отравления 24 человек

По данным источника, в подвале частного дома произошел пожар, в результате которого случился выброс опасного вещества в воздух. После проведения экспертизы стало понятно, что речь идет о бесцветном и высокотоксичном газе, который используется для борьбы с вредителями — о фосфине.

Отмечается, что газ распространился не только в доме, но и на прилегающей территории. В результате ЧП пострадали 24 человека, в том числе пожарные, полицейские и жители дома. Часть из них была госпитализирована.

Издание писало, что позже в подвале были обнаружены значительные запасы пестицидов. Химикаты направлены на утилизацию. Причина пожара выясняется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».