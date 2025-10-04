СМИ: В Германии пенсионер стал виновником отравления 24 человек
В Германии в районе Штадтфельд-Вест 79-летний пенсионер стал виновником отравления 24 человек ядовитым газом фосфином, сообщает немецкое издание «Bild».
По данным источника, в подвале частного дома произошел пожар, в результате которого случился выброс опасного вещества в воздух. После проведения экспертизы стало понятно, что речь идет о бесцветном и высокотоксичном газе, который используется для борьбы с вредителями — о фосфине.
Отмечается, что газ распространился не только в доме, но и на прилегающей территории. В результате ЧП пострадали 24 человека, в том числе пожарные, полицейские и жители дома. Часть из них была госпитализирована.
Издание писало, что позже в подвале были обнаружены значительные запасы пестицидов. Химикаты направлены на утилизацию. Причина пожара выясняется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорт в Мюнхене возобновил полеты после приостановки из-за БПЛА
- Кимаковский: В Северске начались городские бои
- МО: Утром ПВО сбили почти 30 дронов ВСУ над Белгородской областью
- Правительство направило более 10 млрд рублей на соцнадбавки пенсионерам
- СМИ: В Германии пенсионер стал виновником отравления 24 человек
- В России раскрыли схему мошенничества с новым налогом
- СМИ: Нетаньяху удивился словам Трампа о готовности ХАМАС к миру
- Макрон объявил о гибели французского фотокорреспондента на Украине
- Трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке
- Рэпера P. Diddy приговорили более чем к 4 годам тюрьмы по делу о проституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru