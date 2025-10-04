Кимаковский: В Северске начались городские бои

Штурмовые группы ВС России вошли в Северск, после чего там начались городские бои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

По его словам, российские военные вошли с восточной части города.

15 сентября глава ДНР Денис Пушилин объявил, что ВС РФ отодвигают подразделения ВСУ на линии фронта по всем направлениям на территории региона. 30 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Северск Малый в республике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


