Кимаковский: В Северске начались городские бои
4 октября 202511:58
Штурмовые группы ВС России вошли в Северск, после чего там начались городские бои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
По его словам, российские военные вошли с восточной части города.
15 сентября глава ДНР Денис Пушилин объявил, что ВС РФ отодвигают подразделения ВСУ на линии фронта по всем направлениям на территории региона. 30 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Северск Малый в республике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
