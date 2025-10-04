МО: Утром ПВО сбили почти 30 дронов ВСУ над Белгородской областью

В ведомстве уточнили, что это произошло в субботу в период с 8:00 до 11:00 часов по московскому времени. В 07:44 по Москве губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале объявил об опасности атаки БПЛА на всей территории региона.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью над территорией России ликвидировали 117 дронов ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».