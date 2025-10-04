МО: Утром ПВО сбили почти 30 дронов ВСУ над Белгородской областью
4 октября 202511:48
Утром 4 октября российские силы ПВО ликвидировали 29 беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в субботу в период с 8:00 до 11:00 часов по московскому времени. В 07:44 по Москве губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале объявил об опасности атаки БПЛА на всей территории региона.
Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью над территорией России ликвидировали 117 дронов ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».
