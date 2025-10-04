Макрон объявил о гибели французского фотокорреспондента на Украине
На Украине в районе Дружковки погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал президент Франции Эммануэль Макрон.
Фотографу было 37 лет. На сайте Международной федерации журналистов указано, что он погиб утром 3 октября в результате удара дрона.
Макрон выразил соболезнования близким и коллегам корреспондента.
Антони Лалликан начал работать фотокорреспондентом в 30 лет и фотографировал в горячих точках по всему миру: от Кашмира и Нагорного Карабаха до Ближнего Востока. В марте 2022 года он начал освещать события на Украине. Лалликан сотрудничал с ведущими мировыми изданиями. Был лауреатом премии Виктора Гюго за лучшую фотографию в 2024 году и гран-при «Paris Match Etudiant» в 2022-м, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
