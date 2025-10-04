Макрон объявил о гибели французского фотокорреспондента на Украине

На Украине в районе Дружковки погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал президент Франции Эммануэль Макрон.

Фотографу было 37 лет. На сайте Международной федерации журналистов указано, что он погиб утром 3 октября в результате удара дрона.