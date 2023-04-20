СМИ: Неспособность Зеленского признать поражение приведет к краху Украины

Нежелание украинского президента Владимира Зеленского признать поражение и начать переговоры с Россией приведет к большим территориальным потерям. Такое мнение выразили экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования Соединенных Штатов Майкл Гфеллер в статье для Newsweek.

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Отмечается, что у Украины столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с США. По мнению Рунделла и Гфеллера, затягивание боевых действий не сможет изменить этого уравнения.

Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что люди, которые думают, что конфликт на Украине «рассосется» сам, и призывают к переговорам с Киевом, либо не знают истории, либо являются предателями, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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