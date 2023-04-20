СМИ: Неспособность Зеленского признать поражение приведет к краху Украины
Нежелание украинского президента Владимира Зеленского признать поражение и начать переговоры с Россией приведет к большим территориальным потерям. Такое мнение выразили экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования Соединенных Штатов Майкл Гфеллер в статье для Newsweek.
Отмечается, что у Украины столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с США. По мнению Рунделла и Гфеллера, затягивание боевых действий не сможет изменить этого уравнения.
Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что люди, которые думают, что конфликт на Украине «рассосется» сам, и призывают к переговорам с Киевом, либо не знают истории, либо являются предателями, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в восьмой партии матча за титул чемпиона мира
- Власти Севастополя отменили первомайскую демонстрацию
- «Коммерсант»: Росавиации предложили обязать владельцев беспилотников устанавливать транспондеры
- В Латвии запретили праздновать День Победы
- «Внеплановый демонтаж»: В SpaceX объяснили неудачный запуск Starship
- МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне
- Губернатор Красноярского края Усс заявил об отставке
- Пригожин удовлетворен законом о статусе ветерана для добровольцев
- СМИ: Неспособность Зеленского признать поражение приведет к краху Украины
- Пригожин заявил о сотрудниках ФСИН, продающих за рубеж компромат на осуждённых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru