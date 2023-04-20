СМИ: Неспособность Зеленского признать поражение приведет к краху Украины

Отмечается, что у Украины столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с США. По мнению Рунделла и Гфеллера, затягивание боевых действий не сможет изменить этого уравнения.

Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что люди, которые думают, что конфликт на Украине «рассосется» сам, и призывают к переговорам с Киевом, либо не знают истории, либо являются предателями, сообщает «Радиоточка НСН».

