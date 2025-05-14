Найк Борзов назвал дату выхода нового альбома

Российский музыкант Найк Борзов объявил, что его новый альбом под названием N2O2AC25 выйдет 23 мая. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале, призвав слушателей оформить пресейв, чтобы получить уведомление о релизе и первыми ознакомиться с материалом.

По словам артиста, N2O2AC25 представляет собой камерный альбом с акустическими треками. Это будет первый студийный релиз Борзова с момента выхода альбома Потерянный среди звёзд в 2022 году