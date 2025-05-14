Найк Борзов назвал дату выхода нового альбома
Российский музыкант Найк Борзов объявил, что его новый альбом под названием N2O2AC25 выйдет 23 мая. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале, призвав слушателей оформить пресейв, чтобы получить уведомление о релизе и первыми ознакомиться с материалом.
По словам артиста, N2O2AC25 представляет собой камерный альбом с акустическими треками. Это будет первый студийный релиз Борзова с момента выхода альбома Потерянный среди звёзд в 2022 году
Найк Борзов известен своими хитами «Лошадка», «Три слова» и «Верхом на звезде».
За годы карьеры он выпустил более десяти альбомов и считается одним из знаковых представителей российской альтернативной сцены 2000-х, передает «Радиоточка НСН».
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