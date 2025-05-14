Валерий Николаев рассказал о работе с Стивеном Спилбергом на съемках «Терминала»
Актер Валерий Николаев поделился с «Газетой.Ru» впечатлениями от работы со знаменитым режиссером Стивеном Спилбергом на съемках фильма «Терминал».
В интервью он отметил, что процесс на площадке был организован на высшем уровне, все было выстроено как четкий механизм. Николаев подчеркнул, что каждый участник съемок точно знал свою роль, а даже собака оператора, одноглазая овчарка по кличке Ларри, следовала точным указаниям, включая умение прекратить дышать по команде «экшн».
Актер также рассказал, что впервые в своей карьере почувствовал необыкновенную атмосферу на съемочной площадке, когда его друг смог посетить съемки, несмотря на строгие правила Спилберга, запрещающие присутствие посторонних. Этот момент Николаев воспринял как необычную привилегию, ведь Спилберг всегда тщательно контролировал окружение.
Помимо этого, он вспомнил, как удалось взять интервью у Спилберга и Тома Хэнкса, хотя это было редким событием. Николаев отметил, что Хэнкс охотно согласился на интервью, но предупредил, что для съемки в своей обычной одежде, а не в костюме персонажа, чтобы избежать изъятия материала, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru