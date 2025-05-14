СК заявил об уклонении Гусейна Гасанова от налогов на 170 миллионов рублей

Блогер Гусейн Гасанов подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей и легализации части этих средств, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в 2019-2021 годах он осуществлял финансовые операции с целью придания законного вида доходам, полученным незаконным путем.