СК заявил об уклонении Гусейна Гасанова от налогов на 170 миллионов рублей
Блогер Гусейн Гасанов подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей и легализации части этих средств, сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, в 2019-2021 годах он осуществлял финансовые операции с целью придания законного вида доходам, полученным незаконным путем.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, сумма, которую Гасанов легализовал, превышает 20 миллионов рублей. Эти средства были проведены через финансовые каналы, что, по версии следователей, свидетельствует о попытке скрыть их происхождение.
СК также сообщил, что суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал в отношении блогера меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется следственным управлением СК России по городу Москве, передает «Радиоточка НСН».
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