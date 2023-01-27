В бундестаге потребовали уволить главу МИД Бербок после слов о войне против России

Он раскритиковал министра за её слова на заседании ПАСЕ о том, что страны Европы «ведут войну против России», после чего она призвала Евросоюз делать больше для Украины.

По его мнению, после такого выступления Бербок необходимо уволить.

«Я призываю федерального канцлера... быстро и недвусмысленно заявить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией. Министра иностранных дел Бербок следует отправить в отставку», - заключил Крупалла.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что признание главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Запад «ведёт войну против России», говорит о заранее спланированной войне против Москвы, сообщает RT.

