В бундестаге потребовали уволить главу МИД Бербок после слов о войне против России

Глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок «своим непрофессиональным поведением ставит под угрозу существование Германии», сообщает РИА Новости.

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Он раскритиковал министра за её слова на заседании ПАСЕ о том, что страны Европы «ведут войну против России», после чего она призвала Евросоюз делать больше для Украины.

По его мнению, после такого выступления Бербок необходимо уволить.

«Я призываю федерального канцлера... быстро и недвусмысленно заявить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией. Министра иностранных дел Бербок следует отправить в отставку», - заключил Крупалла.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что признание главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Запад «ведёт войну против России», говорит о заранее спланированной войне против Москвы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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