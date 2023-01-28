В МИД ФРГ объяснили слова Бербок о «войне против России»
Министерство иностранных дел Германии объяснило заявления главы ведомства Анналены Бербок о Европе, «ведущей войну» против России: по словам представителя МИД Кристиана Вагнера, министр хотела подчеркнуть намерения западных стран выступать против «российской агрессии».
Слова Вагнера приводит РИА Новости. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, «дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы, Европейский Союз, НАТО и партнеры по "Большой семерке", едины» против действий РФ на Украине.
В МИД ФРГ вновь напомнили, что Германия не является одной из сторон украинского конфликта, несмотря на поддержку Киева.
Ранее Бербок заявила, что европейские страны «ведут войну против России» и призвала государства региона совместно делать больше для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже в бундестаге раскритиковали и потребовали уволить главу МИД: по словам главы оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупаллы, подобным «непрофессиональным поведением» Бербок «ставит под угрозу существование Германии».
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