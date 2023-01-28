В МИД ФРГ объяснили слова Бербок о «войне против России»

Слова Вагнера приводит РИА Новости. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, «дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы, Европейский Союз, НАТО и партнеры по "Большой семерке", едины» против действий РФ на Украине.

В МИД ФРГ вновь напомнили, что Германия не является одной из сторон украинского конфликта, несмотря на поддержку Киева.

Ранее Бербок заявила, что европейские страны «ведут войну против России» и призвала государства региона совместно делать больше для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже в бундестаге раскритиковали и потребовали уволить главу МИД: по словам главы оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупаллы, подобным «непрофессиональным поведением» Бербок «ставит под угрозу существование Германии».

