В МИД ФРГ объяснили слова Бербок о «войне против России»

Министерство иностранных дел Германии объяснило заявления главы ведомства Анналены Бербок о Европе, «ведущей войну» против России: по словам представителя МИД Кристиана Вагнера, министр хотела подчеркнуть намерения западных стран выступать против «российской агрессии».

В бундестаге потребовали уволить главу МИД Бербок после слов о войне против России

Слова Вагнера приводит РИА Новости. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, «дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы, Европейский Союз, НАТО и партнеры по "Большой семерке", едины» против действий РФ на Украине.

В МИД ФРГ вновь напомнили, что Германия не является одной из сторон украинского конфликта, несмотря на поддержку Киева.

Ранее Бербок заявила, что европейские страны «ведут войну против России» и призвала государства региона совместно делать больше для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже в бундестаге раскритиковали и потребовали уволить главу МИД: по словам главы оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупаллы, подобным «непрофессиональным поведением» Бербок «ставит под угрозу существование Германии».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМИДГермания
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