СМИ: Нехаммер заявил, что переговоры с Путиным были жёсткими
Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что его поездка в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным не являлась «дружеским визитом», сообщает немецкая газета Kurier.
По его словам, переговоры с российским лидером были «прямолинейными, открытыми и жёсткими».
Он добавил, что предупредил Путина о том, что антироссийские санкции будут ужесточаться до тех пор, пока будет продолжаться спецоперация ВС РФ на Украине.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что встреча Нехаммера с Путиным пройдёт без участия СМИ и без мероприятий по её итогам.
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