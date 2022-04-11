СМИ: Нехаммер заявил, что переговоры с Путиным были жёсткими

По его словам, переговоры с российским лидером были «прямолинейными, открытыми и жёсткими».

Он добавил, что предупредил Путина о том, что антироссийские санкции будут ужесточаться до тех пор, пока будет продолжаться спецоперация ВС РФ на Украине.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что встреча Нехаммера с Путиным пройдёт без участия СМИ и без мероприятий по её итогам.