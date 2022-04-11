Путин и Нехаммер проведут встречу без журналистов и пресс-конференций

Ранее стало известно, что Нехаммер в понедельник проведет переговоры с Путиным, напоминает РИА ФАН. Австрийский канцлер прибудет в Москву, чтобы обсудить ситуацию на Украине на фоне российской специальной военной операции

Как отметил Шалленберг, Вена хочет воспользоваться «шансом, чтобы завершить гуманитарный ад на Украине».

«Поэтому канцлер едет с четкими посланиями гуманитарного и политического характера», — цитирует министра ТАСС.

Глава МИД Австрии указал, что лидеры двух стран проведут «беседу один на один», пишет RT.

