Путин и Нехаммер проведут встречу без журналистов и пресс-конференций
Встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным пройдет без участия СМИ и без мероприятий по ее итогам. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Ранее стало известно, что Нехаммер в понедельник проведет переговоры с Путиным, напоминает РИА ФАН. Австрийский канцлер прибудет в Москву, чтобы обсудить ситуацию на Украине на фоне российской специальной военной операции
Как отметил Шалленберг, Вена хочет воспользоваться «шансом, чтобы завершить гуманитарный ад на Украине».
«Поэтому канцлер едет с четкими посланиями гуманитарного и политического характера», — цитирует министра ТАСС.
Глава МИД Австрии указал, что лидеры двух стран проведут «беседу один на один», пишет RT.
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