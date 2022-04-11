МИД Литвы: ЕС готовит новые санкции против РФ с «нефтяной опцией»
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны Евросоюза готовят шестой пакет санкций против России с «нефтяной опцией».
По его словам, уже начата работа по «достижению консенсуса» между странами-членами по этому вопросу.
В минувшую пятницу ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций. В их числе, в частности, эмбарго на поставки российского угля, запрет на импорт древесины, цемента, удобрений, заморозка активов четырёх ключевых банков, запрет на заход российских судов в порты ЕС, ограничения в отношении транспортных компаний, передает RT.
Пятый пакет санкций Евросоюза будет чувствительным для России, в то время как европейцам грозит лишь инфляция, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.
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