МИД Литвы: ЕС готовит новые санкции против РФ с «нефтяной опцией»

В минувшую пятницу ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций. В их числе, в частности, эмбарго на поставки российского угля, запрет на импорт древесины, цемента, удобрений, заморозка активов четырёх ключевых банков, запрет на заход российских судов в порты ЕС, ограничения в отношении транспортных компаний, передает RT.

Пятый пакет санкций Евросоюза будет чувствительным для России, в то время как европейцам грозит лишь инфляция, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

