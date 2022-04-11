МИД Литвы: ЕС готовит новые санкции против РФ с «нефтяной опцией»

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны Евросоюза готовят шестой пакет санкций против России с «нефтяной опцией».

По его словам, уже начата работа по «достижению консенсуса» между странами-членами по этому вопросу.

«Придется увольнять людей»: Экс-министр экономики оценил пятый пакет санкций ЕС

В минувшую пятницу ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций. В их числе, в частности, эмбарго на поставки российского угля, запрет на импорт древесины, цемента, удобрений, заморозка активов четырёх ключевых банков, запрет на заход российских судов в порты ЕС, ограничения в отношении транспортных компаний, передает RT.

Пятый пакет санкций Евросоюза будет чувствительным для России, в то время как европейцам грозит лишь инфляция, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьСанкции ЕС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры