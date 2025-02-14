СМИ назвали возможный состав переговорной группы РФ по Украине
Президент РФ Владимир Путин предпочитает полагаться на высококвалифицированных и опытных переговорщиков. Об этом со сслыкой на неназванные источники сообщает Bloomberg.
Собеседники агентства утверждают, что в состав возможной переговорной группы РФ по Украине могут войти глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, а также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Путин собирает команду тяжеловесов с многолетним опытом ведения переговоров, чтобы сразиться с представителями президента США Дональда Трампа за соглашение о прекращении конфликта на Украине», - отмечается в публикации.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru