Глава Пентагона допустил участие Европы в переговорах по Украине

На пресс-конференции в Польше он затронул тему границ Украины, предположив, что обсуждать их будут президенты США, России и Украины Дональд Трамп, Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — сказал Хегсет.

Ранее глава Пентангона заявил, что в настоящее время членство Украины в НАТО не рассматривается, сообщает RT.

