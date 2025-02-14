Глава Пентагона допустил участие Европы в переговорах по Украине

Европа может принять участие в переговорах по Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

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На пресс-конференции в Польше он затронул тему границ Украины, предположив, что обсуждать их будут президенты США, России и Украины Дональд Трамп, Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — сказал Хегсет.

Ранее глава Пентангона заявил, что в настоящее время членство Украины в НАТО не рассматривается, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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