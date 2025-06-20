Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров
Вице-губернатор Ленинградской области - представитель главы региона в Законодательном собрании Игорь Петров умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.
«Администрация, правительство, Законодательное собрание Ленинградской области с глубоким прискорбием извещают, что 19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров», - указано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что чиновник сделал многое для региона и пользовался заслуженным уважением.
По данным СМИ, тело Петрова обнаружили в его загородном доме в деревне Юкки, предварительно, следов взлома либо признаков насильственного проникновения в здание нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет Ura.ru.
Игорь Петров занимал пост вице-губернатора - представителя губернатора в Заксобрании Ленобласти с декабря 2024 года, до этого он был первым вице-губернатором и возглавлял аппарат главы и правительства региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru