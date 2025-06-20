В Израиле иранская ракета рухнула рядом с офисом Microsoft
Запущенная Ираном ракета упала около офиса корпорации Microsoft в городе Беэр-Шева в Израиле. Об этом сообщила газета Times of Israel.
СМИ опубликовало фотографию с места ЧП, указав, что рядом с офисом Microsoft виден дым. По данным газеты, удар был нанесен баллистической ракетой.
Как отмечает издание, боеприпас упал рядом с жилыми многоэтажными домами. Близлежащие здания получили повреждения, несколько автомобилей загорелись. Сведений о пострадавших не приводится.
Ранее стало известно, что иранская ракета попала в госпиталь «Сорока» в Беэр-Шеве, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru