В Израиле иранская ракета рухнула рядом с офисом Microsoft

Запущенная Ираном ракета упала около офиса корпорации Microsoft в городе Беэр-Шева в Израиле. Об этом сообщила газета Times of Israel.

СМИ опубликовало фотографию с места ЧП, указав, что рядом с офисом Microsoft виден дым. По данным газеты, удар был нанесен баллистической ракетой.

Как отмечает издание, боеприпас упал рядом с жилыми многоэтажными домами. Близлежащие здания получили повреждения, несколько автомобилей загорелись. Сведений о пострадавших не приводится.

Ранее стало известно, что иранская ракета попала в госпиталь «Сорока» в Беэр-Шеве, напоминает Ura.ru.

