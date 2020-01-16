СМИ назвали сроки всероссийского голосования по изменению Конституции

Добровольное всероссийское голосование по поправкам, которые президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию, может пройти до 1 мая 2020 года. Об этом заявил источник агентства ТАСС в Совете Федерации.

По его информации, голосование пройдет в один из выходных дней.

Парламентарии займутся реализацией проекта изменения Конституции в ближайшее время. Источник уточнил, что план реализации поручений президента будет утвержден в Совете Совфеда 21 января. Порядок проведения всероссийского голосования пока прорабатывается.

Предложенные изменения в Конституции могут быть приняты парламентом, отмечал Путин. Глава государства, однако, настоял, что проголосовать по поводу важных изменений политической системы должны все граждане. Слово «референдум» он не произнес. Глава ЦИК Элла Памфилова предположила, что референдума не будет и обсуждение проведут в другой форме.

