Глава ЦИК: предложенные Путиным изменения Конституции не потребуют референдума

15 января 202014:43

Для предложенных президентом РФ поправок в Конституцию не потребуется проведение референдума, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, «скорее всего» обсуждение будет проводиться в другой форме.

Матвиенко высказалась о дате голосования по изменениям Конституции

«Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос», - цитирует главу ЦИК «Интерфакс».

Центризбирком готов организовать всенародное голосование, если назреет необходимость, подчеркнула Памфилова. Сначала должен быть сформирован пакет предложений, уточнила она.

Президент России Владимир Путин предложил поправки в Конституцию, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию 15 января. Он говорил о необходимости закрепить роль и статус Госсовета, о возможном наделении Госдумы полномочиями по утверждению премьер-министра и членов правительства. Речь зашла и об отмене оговорки о двух президентских сроках подряд – предлагается исключить слово «подряд».

Предложенные изменения могут быть утверждены парламентом, но они несут существенные изменения политической системы, подчеркнул Путин. По его мнению, необходимо голосование граждан по всему пакету поправок.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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