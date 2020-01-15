Глава ЦИК: предложенные Путиным изменения Конституции не потребуют референдума
Для предложенных президентом РФ поправок в Конституцию не потребуется проведение референдума, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, «скорее всего» обсуждение будет проводиться в другой форме.
«Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос», - цитирует главу ЦИК «Интерфакс».
Центризбирком готов организовать всенародное голосование, если назреет необходимость, подчеркнула Памфилова. Сначала должен быть сформирован пакет предложений, уточнила она.
Президент России Владимир Путин предложил поправки в Конституцию, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию 15 января. Он говорил о необходимости закрепить роль и статус Госсовета, о возможном наделении Госдумы полномочиями по утверждению премьер-министра и членов правительства. Речь зашла и об отмене оговорки о двух президентских сроках подряд – предлагается исключить слово «подряд».
Предложенные изменения могут быть утверждены парламентом, но они несут существенные изменения политической системы, подчеркнул Путин. По его мнению, необходимо голосование граждан по всему пакету поправок.
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