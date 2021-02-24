СМИ назвали сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сообщил в своем телеграм-канале, что послание президента РФ Федеральному собранию может состояться 24 февраля или в ближайшие после этой даты дни.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН назвал три проблемы, по которым избиратели ждут от президента конкретных предложений. Одной из них являются предложения по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

