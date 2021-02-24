СМИ назвали сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сообщил в своем телеграм-канале, что послание президента РФ Федеральному собранию может состояться 24 февраля или в ближайшие после этой даты дни.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН назвал три проблемы, по которым избиратели ждут от президента конкретных предложений. Одной из них являются предложения по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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