Депутат Госдумы назвал предположительную дату послания Федеральному собранию
9 февраля 202111:04
Послание президента РФ Федеральному собранию может состояться 24 февраля или в ближайшие после этой даты дни, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
Дату послания он связал с переносом пленарных заседаний Совета Госдумы РФ.
Ранее ту же дату послания президента назвала «Независимая газета». По словам источников издания, президент выступит 24 или 25 февраля.
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9 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru