Депутат Госдумы назвал предположительную дату послания Федеральному собранию

Послание президента РФ Федеральному собранию может состояться 24 февраля или в ближайшие после этой даты дни, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Дату послания он связал с переносом пленарных заседаний Совета Госдумы РФ.

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Ранее ту же дату послания президента назвала «Независимая газета». По словам источников издания, президент выступит 24 или 25 февраля.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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