Что скажет Путин? Названы три темы послания к Федеральному собранию
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в эфире НСН перечислил возможные темы послания президента Федеральному собранию.
Послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщили СМИ со ссылкой на источники в парламенте. Предыдущее послание президента Владимир Путин сделал 15 января 2020 года.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН назвал три проблемы, по которым избиратели ждут от президента конкретных предложений.
«По результатам проведенных за последнее время исследований, я могу сказать, какие проблемы являются на сегодняшний момент ключевыми. Это, во-первых, постковидная ситуация, то есть восстановление экономики после COVID-19, каким образом страна будет выходить из кризиса. Второе – это нормализация ситуации с образованием. Многие школы и вузы перешли на дистанционный режим, и это сильно напрягает людей, они волнуются по поводу стоимости и качества образования. Третье – здравоохранение. Россия на фоне других стран неплохо справляется с коронавирусной инфекцией, но есть проблема с оказанием медицинской помощи по другим показателям», - объяснил он.
Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Илья Лагутенко анонсировал выход песни на стихи Осипа Мандельштама
- Минобороны НКР обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня
- МИД РФ открестился от идеи передачи Азербайджану семи районов Карабаха «за просто так»
- Зафиксировано рекордное снижение транзита российского газа через Украину
- СМИ: Датская компания Ramboll отказалась участвовать в проекте «Северный поток - 2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru