Что скажет Путин? Названы три темы послания к Федеральному собранию

«По результатам проведенных за последнее время исследований, я могу сказать, какие проблемы являются на сегодняшний момент ключевыми. Это, во-первых, постковидная ситуация, то есть восстановление экономики после COVID-19, каким образом страна будет выходить из кризиса. Второе – это нормализация ситуации с образованием. Многие школы и вузы перешли на дистанционный режим, и это сильно напрягает людей, они волнуются по поводу стоимости и качества образования. Третье – здравоохранение. Россия на фоне других стран неплохо справляется с коронавирусной инфекцией, но есть проблема с оказанием медицинской помощи по другим показателям», - объяснил он.

Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

