Что скажет Путин? Названы три темы послания к Федеральному собранию

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в эфире НСН перечислил возможные темы послания президента Федеральному собранию.

Послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщили СМИ со ссылкой на источники в парламенте. Предыдущее послание президента Владимир Путин сделал 15 января 2020 года.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН назвал три проблемы, по которым избиратели ждут от президента конкретных предложений.

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«По результатам проведенных за последнее время исследований, я могу сказать, какие проблемы являются на сегодняшний момент ключевыми. Это, во-первых, постковидная ситуация, то есть восстановление экономики после COVID-19, каким образом страна будет выходить из кризиса. Второе – это нормализация ситуации с образованием. Многие школы и вузы перешли на дистанционный режим, и это сильно напрягает людей, они волнуются по поводу стоимости и качества образования. Третье – здравоохранение. Россия на фоне других стран неплохо справляется с коронавирусной инфекцией, но есть проблема с оказанием медицинской помощи по другим показателям», - объяснил он.

Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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