СМИ: Власти РФ выделят около 500 млрд рублей на социальные расходы
Российские власти планируют дополнительно выделить не менее 500 млрд рублей на социальные расходы в преддверии думских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве РФ.
По данным одного из собеседников агентства, из бюджета могут выделить 0,5% от прогнозируемого ВВП на текущий год. Ожидается, что президент России Владимир Путин озвучит новые антикризисные меры в послании Федеральному собранию.
Как отмечают источники Reuters, выделенные средства могут пойти на улучшение социальных условий, что продемонстрирует россиянам неравнодушие властей и поможет в решении финансовых проблем жителей страны.
Между тем, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что правительство поэтапно принимает меры для увеличения пенсий в РФ, сообщает МИР 24.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru