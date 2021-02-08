СМИ: Власти РФ выделят около 500 млрд рублей на социальные расходы

Российские власти планируют дополнительно выделить не менее 500 млрд рублей на социальные расходы в преддверии думских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве РФ.

По данным одного из собеседников агентства, из бюджета могут выделить 0,5% от прогнозируемого ВВП на текущий год. Ожидается, что президент России Владимир Путин озвучит новые антикризисные меры в послании Федеральному собранию.

Как отмечают источники Reuters, выделенные средства могут пойти на улучшение социальных условий, что продемонстрирует россиянам неравнодушие властей и поможет в решении финансовых проблем жителей страны.

Между тем, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что правительство поэтапно принимает меры для увеличения пенсий в РФ, сообщает МИР 24.

