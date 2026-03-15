Песков: Представитель Франции приезжал в Россию для контактов по Украине
Представитель Франции приезжал в Россию для контактов по Украине, встреча не принесла никаких позитивных подвижек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Financial Times.
По словам Пескова, европейская сторона в целом не демонстрирует желания способствовать мирному процессу. «Когда приезжал представитель Франции, он не привёз с собой никаких позитивных сигналов. Поэтому и в ответ он ничего позитивного не услышал», - пояснил представитель Кремля.
Таким образом, по оценке Москвы, недавние контакты с французской стороной не приблизили стороны к какому-либо прогрессу в урегулировании конфликта вокруг Украины. Песков подчеркнул, что европейцы, напротив, тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжить войну.
Ранее Песков сообщил, что Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
