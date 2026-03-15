Умер актер из «Кавказской пленницы» Николай Гаро

Николай Гаро родился 3 декабря 1937 года. В кино он пришёл в начале 1960-х. Одной из самых запоминающихся ранних ролей стала небольшая, но яркая - водитель рефрижератора в культовой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Особенно зрителям запомнился его эксцентричный образ господина ПЖ в фантастической сатире Георгия Данелия «Кин-дза-дза!».

Гаро также появлялся в эпизодах многих популярных картин - «Ландыш серебристый», «Привет, дуралеи!», «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» и других.

С 1988 года Николай Гаро полностью посвятил себя продюсированию и организации съёмок. С 1995 года он возглавлял киностудию «Луч».

