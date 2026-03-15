СМИ: Видеокарты в России подорожали на 30% из-за конфликта на Ближнем Востоке
С конца февраля 2026 года стоимость видеокарт в России заметно выросла - до 30% на отдельные модели. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным Базы, популярная GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, которую ещё недавно можно было купить за 45–55 тысяч рублей, теперь стоит 60–70 тысяч и выше.
Главная причина - эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Из-за угроз в Красном море, Суэцком канале и Ормузском проливе резко выросли тарифы на морские перевозки и страховку грузов. Израиль, где расположены ключевые R&D-центры Intel и NVIDIA, перешёл в аварийный режим, что сократило выпуск чипов, а ритейлеры заранее поднимают цены, опасаясь дефицита.
Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, участники рынка не исключают, что стоимость видеокарт может увеличиться ещё сильнее.
Ранее директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный заявил НСН, что рост цен на видеокарты вызван взрывным развитием нейросетей и по «принципу домино» дорожает вся электроника.
