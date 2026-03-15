Томшину лишили бронзы чемпионата России по биатлону из-за перекрёстной стрельбы
Биатлонистка Анастасия Томшина была лишена бронзовой медали гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Причиной стало нарушение на втором огневом рубеже, когда Анастасия Шевченко по ошибке начала стрелять по мишеням Томшиной. В результате Томшина не смогла завершить серию выстрелов по своим мишеням в полном объёме и получила штраф +6 минут к итоговому времени. Анастасия Шевченко была наказана ещё строже — +10 минут.
После корректировки результатов бронза перешла к Наталии Шевченко. Победительницей гонки преследования стала Анастасия Халили, серебро у Кристины Резцовой.
После финиша Томшина рассказала, что была уверена, что основное наказание получит именно Анастасия Шевченко, а её саму оставят без серьёзных санкций.
Чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени до 22 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
