Томшину лишили бронзы чемпионата России по биатлону из-за перекрёстной стрельбы

Биатлонистка Анастасия Томшина была лишена бронзовой медали гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Причиной стало нарушение на втором огневом рубеже, когда Анастасия Шевченко по ошибке начала стрелять по мишеням Томшиной. В результате Томшина не смогла завершить серию выстрелов по своим мишеням в полном объёме и получила штраф +6 минут к итоговому времени. Анастасия Шевченко была наказана ещё строже — +10 минут.

После корректировки результатов бронза перешла к Наталии Шевченко. Победительницей гонки преследования стала Анастасия Халили, серебро у Кристины Резцовой.

После финиша Томшина рассказала, что была уверена, что основное наказание получит именно Анастасия Шевченко, а её саму оставят без серьёзных санкций.

Чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени до 22 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Сорокин Донат
