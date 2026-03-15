Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве достигло 22

Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Москве возросло до 22 человек, среди них пять детей. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 15 марта на дублёре Волоколамского шоссе недалеко от остановки «Канал имени Москвы». По предварительным данным, один из трамваев сошёл с рельсов из-за технической неисправности и столкнулся со встречным составом.

Изначально сообщалось о 10 пострадавших, но потом эта цифра увеличилась до 18 человек.

Ранее пять человек пострадали при столкновении электробуса и трамвая на проспекте Мира в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
