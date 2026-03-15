Песков: В переговорах по Украине наступила пауза из-за смены приоритетов США
В переговорах по Украине наступила пауза, поскольку у американской стороны появились другие приоритеты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Financial Times.
По словам представителя Кремля, данная ситуация вполне объяснима. «У американцев другие приоритеты и это понятно», - отметил Песков.
Согласно публикации FT, пауза в трёхстороннем формате (Россия - США - Украина) связана со смещением внимания Вашингтона на другие международные кризисы, в частности на события на Ближнем Востоке. Песков подчеркнул, что Россия остаётся открытой к продолжению диалога и дипломатическому урегулированию.
Ранее Песков сообщил, что Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- С флагом и шестью золотыми медалями: Как для РФ прошла Паралимпиада-2026
- СМИ: Нефтяные компании США заработают более $63 млрд на ближневосточном кризисе
- Анастасия Багиян завоевала третье золото Паралимпиады-2026 в Италии
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 125 дронов ВСУ
- Paramount отказалась от сценария «Броска Кобры» Макса Лэндиса
- Песков: Представитель Франции приезжал в Россию для контактов по Украине
- Минобороны: ПВО за сутки сбило 605 дронов ВСУ
- СМИ: Видеокарты в России подорожали на 30% из-за конфликта на Ближнем Востоке
- Умер актер из «Кавказской пленницы» Николай Гаро