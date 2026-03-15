Песков: В переговорах по Украине наступила пауза из-за смены приоритетов США

По словам представителя Кремля, данная ситуация вполне объяснима. «У американцев другие приоритеты и это понятно», - отметил Песков.

Согласно публикации FT, пауза в трёхстороннем формате (Россия - США - Украина) связана со смещением внимания Вашингтона на другие международные кризисы, в частности на события на Ближнем Востоке. Песков подчеркнул, что Россия остаётся открытой к продолжению диалога и дипломатическому урегулированию.

Ранее Песков сообщил, что Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».