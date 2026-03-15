Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 125 дронов ВСУ

Утром 15 марта российские силы ПВО за 6 часо уничтожили 125 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 8:00 до 14:00 часов по Москве.

В МО уточнили, что 51 дрон ВСУ удалось сбить над Брянской областью, 38 - над Московским регионом, в том числе 28 БПЛА, летевших на Москву. В министерстве добавили, что 19 БПЛА были ликвидированы над Калужской областью, по пять - над Белгородской и Тульской областями, еще три беспилотника были сбиты над Смоленской областью, два - над Владимирской и по одному - над Курской и Тверской областями.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО за прошедшие сутки сбило 605 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
