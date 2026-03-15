Paramount отказалась от сценария «Броска Кобры» Макса Лэндиса

Напомним, что в конце февраля 2026 года стало известно о найме Лэндиса для создания литературной основы нового полнометражного фильма. Этот проект должен был ознаменовать возвращение сценариста в крупный голливудский кинематограф после длительного перерыва, вызванного обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми против него несколькими женщинами в 2017–2019 годах на волне движения #MeToo.

Лэндис не работал над крупными студийными проектами с 2019 года. Три года назад он публично признал наличие серьёзных проблем в своём поведении в личных отношениях, охарактеризовав себя как «токсичного партнёра» и отметив, что понимает причины негативного отношения к себе со стороны части общества.

По информации источников Variety и The Hollywood Reporter, Paramount отказалась от варианта Лэндиса по творческим причинам. Студия продолжает переговоры с другими сценаристами и ожидает поступления новых сценариев и предложений, в том числе от Дэнни МакБрайда, который также разрабатывал свою версию перезапуска франшизы.

