Paramount отказалась от сценария «Броска Кобры» Макса Лэндиса
Киностудия Paramount Pictures решила не продолжать работу над сценарием Макса Лэндиса для перезапуска франшизы «Бросок Кобры» (G.I. Joe), основанной на популярной линейке игрушек Hasbro. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Напомним, что в конце февраля 2026 года стало известно о найме Лэндиса для создания литературной основы нового полнометражного фильма. Этот проект должен был ознаменовать возвращение сценариста в крупный голливудский кинематограф после длительного перерыва, вызванного обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми против него несколькими женщинами в 2017–2019 годах на волне движения #MeToo.
Лэндис не работал над крупными студийными проектами с 2019 года. Три года назад он публично признал наличие серьёзных проблем в своём поведении в личных отношениях, охарактеризовав себя как «токсичного партнёра» и отметив, что понимает причины негативного отношения к себе со стороны части общества.
По информации источников Variety и The Hollywood Reporter, Paramount отказалась от варианта Лэндиса по творческим причинам. Студия продолжает переговоры с другими сценаристами и ожидает поступления новых сценариев и предложений, в том числе от Дэнни МакБрайда, который также разрабатывал свою версию перезапуска франшизы.
Ранее стало известно, что Paramount+ выпустит новый мультсериал про кота Гарфилда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Анастасия Багиян завоевала третье золото Паралимпиады-2026 в Италии
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 125 дронов ВСУ
- Paramount отказалась от сценария «Броска Кобры» Макса Лэндиса
- Песков: В переговорах по Украине наступила пауза из-за смены приоритетов США
- Песков: Представитель Франции приезжал в Россию для контактов по Украине
- Минобороны: ПВО за сутки сбило 605 дронов ВСУ
- СМИ: Видеокарты в России подорожали на 30% из-за конфликта на Ближнем Востоке
- Умер актер из «Кавказской пленницы» Николай Гаро
- Томшину лишили бронзы чемпионата России по биатлону из-за перекрёстной стрельбы
- Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве достигло 22