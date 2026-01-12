Авиаэксперт назвал безумием запрет пауэрбанков в самолете
Устройства для зарядки смартфонов не должны попадать в багажное отделение, чтобы случайное воспламенение не привело к серьезным последствиям, заявил НСН главред «Avia.ru» Роман Гусаров.
Запрета на провоз пауэрбанков в самолете не требуется, рассказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Пауэрбанк загорелся на борту Boeing 737-8 MAX южнокорейской компании T-Way во время рейса из Китая в Южную Корею. Возгорание произошло в салоне, когда самолет находился на высоте около 11 тысяч метро, сообщает телеграм-канал Shot. В результате восемь человек пострадали от едкого дыма, троих госпитализировали.
«Единственное действенное средство минимизировать негатив от подобных событий – это запрет, введенный большинством авиакомпаний мира перевозить пауэрбанки в багаже. Нельзя допускать, чтобы возгорание произошло в багажном отсеке. Если возгорание происходит в пассажирском салоне, то это хотя бы контролируемо, его можно быстро обнаружить и погасить имеющимися на борту средствами пожаротушения. Если на досмотре работники в аэропортах будут выполнять свои обязанности добросовестно и пауэрбанки не будут попадать в багажное отделение самолета, то для рейса возгорание в пассажирском салоне отдельно взятого аккумулятора не приведет ни к каким серьезным последствиям», - пояснил Гусаров.
Запрещать пауэрбанки и прочие электронные устройства не потребуется при соблюдении всех правил перевозки.
«Проблема с пауэрбанками не нова, причем не только с пауэрбанками, подобные случаи были и с некоторыми аккумуляторными батареями от ноутбуков, которые также воспламенялись во время полета. Если бы авиакомпании были в силах предпринять радикальный единственный шаг, предотвращающий подобные происшествия, то это было бы сделано. Но невозможно людям запретить брать с собой в полет ноутбуки, пауэрбанки или мобильные телефоны. Наши личные документы переводятся в цифровой формат, поэтому важно, чтобы смартфон работал. Значит, запретить пауэрбанк было бы безумием. Другое дело, если бы такие случаи происходили каждый день, ведь ежедневно в мире выполняются сотни тысяч рейсов», - отметил главред «Avia.ru».
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал НСН, что в России могут запретить провоз в самолетах в ручной клади некоторых видов пауэрбанков.
