Запрета на провоз пауэрбанков в самолете не требуется, рассказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.

Пауэрбанк загорелся на борту Boeing 737-8 MAX южнокорейской компании T-Way во время рейса из Китая в Южную Корею. Возгорание произошло в салоне, когда самолет находился на высоте около 11 тысяч метро, сообщает телеграм-канал Shot. В результате восемь человек пострадали от едкого дыма, троих госпитализировали.

«Единственное действенное средство минимизировать негатив от подобных событий – это запрет, введенный большинством авиакомпаний мира перевозить пауэрбанки в багаже. Нельзя допускать, чтобы возгорание произошло в багажном отсеке. Если возгорание происходит в пассажирском салоне, то это хотя бы контролируемо, его можно быстро обнаружить и погасить имеющимися на борту средствами пожаротушения. Если на досмотре работники в аэропортах будут выполнять свои обязанности добросовестно и пауэрбанки не будут попадать в багажное отделение самолета, то для рейса возгорание в пассажирском салоне отдельно взятого аккумулятора не приведет ни к каким серьезным последствиям», - пояснил Гусаров.