Президент Мексики заявила об «очень хорошей беседе» с Трампом
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своих соцсетях заявила, что провела «очень хорошую беседу» с американским коллегой Дональдом Трампом.
По её словам, в ходе телефонного разговора обсуждались различные темы.
«Это безопасность с уважением к нашему суверенитету, сокращение незаконного оборота наркотиков, торговля и инвестиции», - написала Шейнбаум.
Она также добавила, что сотрудничество и взаимодействие «в рамках взаимного уважения всегда приносят результаты».
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может начать военную операцию против наркотрафика из Колумбии и Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о частых и долгих отключениях интернета в 2026 году
- Россия не будет участвовать в форуме в Давосе
- Авиаэксперт назвал безумием запрет пауэрбанков в самолете
- Президент Мексики заявила об «очень хорошей беседе» с Трампом
- Посла РФ вызвали в МИД Армении из-за заявлений в эфире госмедиахолдинга
- В Польше продлили арест российскому археологу Бутягину
- «Скупой платит дважды?»: К чему приведет ежегодная индексация зарплат
- Власти Ирана заявили о полном контроле над ситуацией с протестами
- Елена Землякова покинула пост главы Химок
- В МО РФ заявили о поражении «Орешником» Львовский авиационно-ремонтного завода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru