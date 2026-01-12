Президент Мексики заявила об «очень хорошей беседе» с Трампом

По её словам, в ходе телефонного разговора обсуждались различные темы.

«Это безопасность с уважением к нашему суверенитету, сокращение незаконного оборота наркотиков, торговля и инвестиции», - написала Шейнбаум.

Она также добавила, что сотрудничество и взаимодействие «в рамках взаимного уважения всегда приносят результаты».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может начать военную операцию против наркотрафика из Колумбии и Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

