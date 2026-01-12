Посла РФ вызвали в МИД Армении из-за заявлений в эфире госмедиахолдинга
Посла РФ в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД республики. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщает RT.
В армянском министерстве указали, что поводом для беседы стали прозвучавшие «в эфире программы государственного медиахолдинга» заявления, «грубо нарушающие основополагающие принципы дружественных отношений» между Ереваном и Москвой.
О каких заявлениях и о каком медиахолдинге идёт речь в МИД Армении не уточнили.
Ранее на территории Армении запретили трансляцию авторских передач российского телеведущего Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
