Россия не будет участвовать в форуме в Давосе

Россия не будет принимать участие в 56-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Берне сообщает ТАСС.

«Росконгресс»: ПМЭФ-2026 пройдет 3-6 июня

В 2026 году ВЭФ пройдёт в Давосе c 19 по 23 января. В ведомстве уточнили, что необходимых приглашений от организаторов не поступало.

«Посольство... не получало от организаторов... приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии», - говорится в сообщении.

Ранее президент партии «Зеленые» в Швейцарии Лиза Маццоне заявила, что американского лидера Дональда Трампа следует официально исключить из списка участников ВЭФ в Давосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

