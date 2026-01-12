Россия не будет участвовать в форуме в Давосе

В 2026 году ВЭФ пройдёт в Давосе c 19 по 23 января. В ведомстве уточнили, что необходимых приглашений от организаторов не поступало.

«Посольство... не получало от организаторов... приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии», - говорится в сообщении.

Ранее президент партии «Зеленые» в Швейцарии Лиза Маццоне заявила, что американского лидера Дональда Трампа следует официально исключить из списка участников ВЭФ в Давосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».