СМИ: Лукашенко предложил Путину, чтобы российская делегация задержалась в Гомеле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением, чтобы российская делегация задержалась в Гомеле для переговоров с украинской стороной.
Сообщается, что глава Белоруссии также рекомендовал перенести по времени переговоры с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
Ранее главе российской делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому представители Украины подтвердили, что едут на переговоры с российской стороной в Гомель.
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