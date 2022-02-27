СМИ: Лукашенко предложил Путину, чтобы российская делегация задержалась в Гомеле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением, чтобы российская делегация задержалась в Гомеле для переговоров с украинской стороной.

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Сообщается, что глава Белоруссии также рекомендовал перенести по времени переговоры с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Ранее главе российской делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому представители Украины подтвердили, что едут на переговоры с российской стороной в Гомель.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоПереговорыБелоруссияРоссияУкраина
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