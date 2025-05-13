Песков: Россия готовится к переговорам 15 мая в Стамбуле

Россия продолжает готовиться к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, 15 мая. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кто будет представлять Россию на переговорах, он не уточнил. По словам пресс-секретаря президента РФ, пока Кремль по этому поводу ничего комментировать не собирается.