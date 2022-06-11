СМИ: Китайская делегация ушла из зала во время выступления Зеленского
Делегация Китайской Народной Республики (КНР) покинула зал заседания азиатского саммита по безопасности Shangri La Dialogue, когда на форуме выступал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает портал «Страна».
Украинский лидер произнес свою речь в онлайн, заявив о риске голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины, пишет Газета.ru.
По данным портала «Страна», представителей России на заседании саммита по безопасности в Сингапуре не было.
Ранее Зеленский заявил, что в текущих условиях экспорт сельскохозяйственной продукции страной ограничен до 2 млн т. Об этом он сообщил во время выступления по видеосвязи на собрании директоров компаний, передает ТАСС.
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