СМИ: Китайская делегация ушла из зала во время выступления Зеленского

Делегация Китайской Народной Республики (КНР) покинула зал заседания азиатского саммита по безопасности Shangri La Dialogue, когда на форуме выступал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает портал «Страна».

«Спина к спине»: Посол КНР заявил о наращивании сотрудничества с РФ

Украинский лидер произнес свою речь в онлайн, заявив о риске голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины, пишет Газета.ru.

По данным портала «Страна», представителей России на заседании саммита по безопасности в Сингапуре не было.

Ранее Зеленский заявил, что в текущих условиях экспорт сельскохозяйственной продукции страной ограничен до 2 млн т. Об этом он сообщил во время выступления по видеосвязи на собрании директоров компаний, передает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаБезопасностьСаммитКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры