СМИ: Китайская делегация ушла из зала во время выступления Зеленского

Украинский лидер произнес свою речь в онлайн, заявив о риске голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины, пишет Газета.ru.

По данным портала «Страна», представителей России на заседании саммита по безопасности в Сингапуре не было.

Ранее Зеленский заявил, что в текущих условиях экспорт сельскохозяйственной продукции страной ограничен до 2 млн т. Об этом он сообщил во время выступления по видеосвязи на собрании директоров компаний, передает ТАСС.

