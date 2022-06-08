Зеленский: Украина может экспортировать лишь 2 млн т сельхозпродукции в месяц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в текущих условиях экспорт сельскохозяйственной продукции страной ограничен до 2 млн т. Об этом он сообщил во время выступления по видеосвязи на собрании директоров компаний, передает ТАСС.
Зеленский отметил, что ранее Украина экспортировала сельхозпродукцию до 10 млн т в месяц через открытые порты Черного моря.
По словам украинского президента, на сегодняшний день экспорт возможен только по железной дороге, но объем доставляемой продукции ниже в пять раз.
Зеленский добавил, что на данный момент на Украине имеется от 20 до 25 млн т зерна, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла.
Он подчеркнул, что к осени ожидается как минимум еще 50 млн т экспортируемой продукции. Президент выразил переживания, связанные с качеством запасов из-за долгого хранения.
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