СМИ: Китай хочет убедить ЕС принять свой мирный план по Украине

Китай хочет убедить Европейский союз принять свой мирный план по Украине, который был выработан совместно с Бразилией в мае. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

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Согласно данным, европейские чиновники были шокированы в марте, когда китайский посланник по вопросам Евразии Ли Хуэй приехал в Брюссель после остановки в Москве и прочитал список российских тезисов. Указывается, что послание было в том, что Европе нужно «проснуться и почувствовать запах кофе», потому что Украина в конечном счете проиграет.

По словам европейских чиновников, КНР заметно изменила тон разговоров о конфликте на Украине при переговорах с коллегами из ЕС. Отмечается, что если в 2022 году китайским дипломатам было «некомфортно» обсуждать эту тему, то сейчас они «чувствуют себя расслабленно и уверенно».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает, что в конфликте вокруг Украины будет «представлен шанс дипломатии», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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