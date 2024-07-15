СМИ: Китай хочет убедить ЕС принять свой мирный план по Украине

Согласно данным, европейские чиновники были шокированы в марте, когда китайский посланник по вопросам Евразии Ли Хуэй приехал в Брюссель после остановки в Москве и прочитал список российских тезисов. Указывается, что послание было в том, что Европе нужно «проснуться и почувствовать запах кофе», потому что Украина в конечном счете проиграет.

По словам европейских чиновников, КНР заметно изменила тон разговоров о конфликте на Украине при переговорах с коллегами из ЕС. Отмечается, что если в 2022 году китайским дипломатам было «некомфортно» обсуждать эту тему, то сейчас они «чувствуют себя расслабленно и уверенно».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает, что в конфликте вокруг Украины будет «представлен шанс дипломатии», передает «Радиоточка НСН».

