Эрдоган: Турция надеется, что в конфликте вокруг Украины представят шанс дипломатии
12 июля 202405:01
Анкара рассчитывает, что в конфликте вокруг Украины будет «представлен шанс дипломатии», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По его словам, Анкара с самого первого дня продолжает прилагать усилия для прекращения конфликта между Москвой и Киевом. Эрдоган указал, что необходимо дать шанс дипломатии. Он отметил, что в справедливом мире не будет проигравших.
Ранее Эрдоган на встрече с Лукашенко назвал условие перемирия России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru