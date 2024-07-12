Эрдоган: Турция надеется, что в конфликте вокруг Украины представят шанс дипломатии

По его словам, Анкара с самого первого дня продолжает прилагать усилия для прекращения конфликта между Москвой и Киевом. Эрдоган указал, что необходимо дать шанс дипломатии. Он отметил, что в справедливом мире не будет проигравших.

Ранее Эрдоган на встрече с Лукашенко назвал условие перемирия России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

