Аукционный дом «Литфонд» назвал самые дорогие лоты за 2025 год
Самым дорогим лотом аукционного дома «Литфонд» в 2025 году стал личный фотоальбом императрицы Александры Фёдоровны. Как заявили в организации, при начальной стоимости в 10 млн рублей он был продан за 13 млн рублей.
Альбом включает двадцать шесть фотографий царской семьи, выполненных Александрой Фёдоровной. В октябре 1917 года она подарила его зубному врачу Сергею Кострицкому. Позже альбом был вывезен из страны и вернулся в Россию в 2003 году.
Второе место в списке занял «Портрет сына художника В. Р. Фалька». Работа Роберта Фалька была продана за 11 млн рублей. Тройку лидеров замкнула купленная за пять млн рублей «Советская азбука» Владимира Маяковского 1919 года, которая долгое время считалась одной из самых дорогих русских азбук XX века.
В ТОП-5 самых дорогих лотов «Литфонда» также вошли полный комплект «Свода российских узаконений, времянных учреждений, суда и расправы» Михаила Чулкова (три млн рублей) и «Учение и практика артиллерии или Внятное описание...» Иоганна Бухнера (2,8 млн рублей).
Ранее картину австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на торгах за $236,4 млн, что сделало её самым ценным предметом современного искусства, который когда-либо ушёл с молотка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-министр экономики Нечаев рассказал, к чему привел крепкий рубль
- Аукционный дом «Литфонд» назвал самые дорогие лоты за 2025 год
- Рождественский пост 2025-2026: история, запреты и календарь питания
- Россиянам назвали породы собак, которые не стоит держать в квартире
- Павел Дуров раскрыл секрет редко болеющих людей
- Нейросети заменили нутрициологов в соцсетях
- «Без обязаловки!»: Волынец поддержала студенческие курсы для будущих родителей
- «Как милиция с полицией»: Что даст МТС Медиа переименование в ON
- СМИ: Киев согласился с условиями предложенного США потенциального мирного плана
- Россияне стали чаще работать по специальности из-за целевых программ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru