В мессенджере Max заработал канал Путина

Официальный канал президента Владимира Путина заработал в национальном мессенджере Max.

Аудитория мессенджера Max превысила 30 млн пользователей

«Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере Max», - говорится в сообщении в канале.

Ресурс будет предоставлять информацию о ежедневной деятельности российского лидера.

Ранее в мессенджере Max появились три канала МВД, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
ТЕГИ:Владимир ПутинМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры