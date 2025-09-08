В мессенджере Max заработал канал Путина
8 сентября 202511:12
Официальный канал президента Владимира Путина заработал в национальном мессенджере Max.
«Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере Max», - говорится в сообщении в канале.
Ресурс будет предоставлять информацию о ежедневной деятельности российского лидера.
Ранее в мессенджере Max появились три канала МВД, пишет 360.ru.
