СМИ: Израиль провел тайную операцию по увеличению влияния в США

Согласно данным, в 2023 году Израиль «проплатил и организовал» кампанию по оказанию влияния на американских законодателей и общественность. Отмечается, что операцией руководило Министерство по делам диаспор, которое курирует связь Израиля с еврейскими общинами во всем мире.

Сообщается, что некоторые израильские технологические компании произвели тысячи фальшивых ботов, которые начали активно писать посты в поддержку Израиля в соцсетях, особенно тех, что связаны с конгрессменами-демократами, критически настроенными к конфликту в анклаве. Указывается, что для постов ботов чаще всего применялись тексты, переписанные из The Wall Street Journal и CNN, которые были изменены по содержанию в поддержку Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль может приостановить боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников. По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, перемирие может продлиться максимум 42 дня, передает «Радиоточка НСН».

