СМИ: Израиль провел тайную операцию по увеличению влияния в США
Израиль провел тайную операцию по увеличению своего влияния в Соединенных Штатах, чтобы убедить американских политиков поддерживать Тель-Авив в конфликте с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times.
Согласно данным, в 2023 году Израиль «проплатил и организовал» кампанию по оказанию влияния на американских законодателей и общественность. Отмечается, что операцией руководило Министерство по делам диаспор, которое курирует связь Израиля с еврейскими общинами во всем мире.
Сообщается, что некоторые израильские технологические компании произвели тысячи фальшивых ботов, которые начали активно писать посты в поддержку Израиля в соцсетях, особенно тех, что связаны с конгрессменами-демократами, критически настроенными к конфликту в анклаве. Указывается, что для постов ботов чаще всего применялись тексты, переписанные из The Wall Street Journal и CNN, которые были изменены по содержанию в поддержку Израиля.
Ранее сообщалось, что Израиль может приостановить боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников. По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, перемирие может продлиться максимум 42 дня, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алкоголь и спорт: Россиян предупредили об опасности отдыха в Турции
- Гоша Куценко: Отец запретил мне поступать на актера
- В России создали ИИ-матрешку «НиНочка»
- Минздрав: Работодатели в России ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курения
- СМИ: Израиль провел тайную операцию по увеличению влияния в США
- СКР: число тяжких преступлений, совершенных мигрантами в РФ, выросло на 13%
- Даниил Медведев отказался от участия в турнире в Хертогенбосхе
- В России создадут памятку для иностранных туристов по дресс-коду
- Посольство Шри-Ланки: Россияне на втором месте по количеству визитов среди туристов
- Мосгордума увеличила штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru