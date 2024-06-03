СМИ: Нетаньяху заявил о готовности Израиля временно остановить операцию в Газе
Израиль может приостановить боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников. Как пишет газета Israel Hayom, такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
По его словам, перемирие может продлиться максимум 42 дня, однако затем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию, так как страна «не может прекратить войну».
«Иранцы и все наши враги смотрят на нас, желая увидеть, не сдадимся ли мы. Распространяется очень много ложных новостей», - заключил Нетаньяху.
Ранее Австралия осудила удары ЦАХАЛ по Рафаху и призвала Израиль немедленно остановить военную операцию в городе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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